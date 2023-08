Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se bazeaza pe sprijinul Bancii Mondiale pentru sustinerea proiectelor majore de investitii si pentru realizarea reformelor asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a afirmat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, in cadrul intrevederii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu Gallina…

- Romania a avut o șansa istorica de a accesa fonduri europene in valoare de 29,2 miliarde de euro. In curand se implinesc doi ani de cand am semnat contractul, insa țara nostra nu a cheltuit nici macar un cent din aceste fonduri. Ne chinuim acum cu a doua tranșa, insa nu am cheltuit banii nici din prima…

- „Ceea ce este trist este ca avem in fata 80 de miliarde si s-au cheltuit 210 milioane. 2021-2027 nu s-a deschis, nu mai vorbeste nimeni de el. Suntem in 2023. Iar cand eram comisar, in fiecare zi eram alergata de ziaristi care e rata de absorbtie. Acuma nu spune nimeni ca e zero 2021-2027. Nu s-au demarat.…

- Intr-un interviu acordat scriitorului Vasile Ernu, economistul Andrei Mocearov exprima o critica ferma asupra proiectelor de reformare a sistemului de pensii asumate in fața Comisiei Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNNR). De-a lungul timpului, Mocearov a publicat mai multe…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat marți seara, 16 mai, dupa discuțiile de la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene pe tema PNRR, ca „nu va ramane așa cum a negociat USR-ul”.„Asta este vestea buna pentru actualii seniori ai Romaniei și pentru viitorii seniori ai Romaniei. Am avut discuții…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, 15 mai, la Digi24, ca la negocierile de marți, 16 mai, de la Bruxelles, cu reprezentantii Comisiei Europene, se va decide daca plafonul de 9,4% din Produsul Intern Brut pentru pensii, cuprins acum in PNRR, poate fi modificat.Demnitarul…