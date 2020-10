Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis ramane "in agenda politica a unui singur partid" - PNL, noteaza Agerpres. "Am urmarit discursul presedintelui Iohannis. Se continua in acelasi ritm, la inceputul discursului presedintele incearca sa fie presedintele Romaniei…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, ca și-ar dori ca Gabriela Firea sa candideze la parlamentare. „Mi-as dori ca dna Firea sa candideze pentru un post in Parlamentul Romaniei. Consider ca dna Firea trebuie sa fie in linia intai a PSD”, a declarat Marcel Ciolacu.Inainte sa ajunga…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara, la sediul central al partidului, dupa ce primele exit-poll-uri l-au dat caștigator lejer pe Nicușor Dan in fața Gabrielei Firea (PSD):„Le multumim bucurestenilor care au situat PSD la votul politic pe primul loc. Va reamintesc ca am dublat…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit la „Exces de putere” despre decalajul care apare intre prioritațile cetațenilor și cele ale politicienilor. Liderul PSD a precizat faptul ca romanii sunt ingrijorați de situația școlilor, de pandemie și de criza economica. Marcel Ciolacu a mai spus ca acestea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a spus liderilor județeni ai partidului, in ședința Consiliului Politic Național al PSD (fostul CEX) care se desfașoara la ora transmiterii acestei știri, ca parlamentarii social-democrați „sunt asaltați de PNL cu bani și funcții pentru rude” ca sa nu voteze la moțiunea…

- Mesaj spumos transmis de liderul PSD Marcel Ciolacu pentru premierul Ludovic Orban.Citește și: CURAJ NEBUN Un polițist DEMASCA șirul complicitaților dintre șeful Poliției, șeful Poliției Capitalei și Duduieni: DE CE au 'greșit' mascații adresa Prezent la Buzau, la sfintirea Catedralei…

- Liderul interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, i-a spus, miercuri, lui Ludovic Orban, dupa ce premierul a prezentat raportul privind pandemia, deschiderea anului școlar și alegerile locale, ca a „scapat situația de sub control” și ca a creat „un haos imens” de cand a preluat șefia…