- Premierul Marcel Ciolacu a spus miercuri, in Ucraina, ca Romania iși va dubla, pana la 4 milioane de de tone lunar, capacitatea de tranzit pentru cerealele ucrainene pana la sfarșitul anului.

- Inalți reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si ai Romaniei s-au reunit la Constanța, pentru a discuta despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. In cadrul discuțiilor, oficialii au discutat despre stadiul relațiilor bilaterale și au apreciat cooperarea dintre cele doua state.„Premierul roman a apreciat participarea președintei Republicii…

- Romania va dubla capacitatea principalului sau port la Marea Neagra si culoarele de navigatie pe Dunare in termen de doua luni pentru a ajuta Ucraina sa-si transporte cerealele fara ca Rusia sa aiba acces la ele, a anuntat premierul roman intr-un interviu pentru Financial Times, potrivit Agerpres. Marcel…

- Premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, a declarat ca in cadrul discutiilor avute vineri cu oficialii de la Bucuresti au fost semnate mai multe acorduri. Premierul ucrainean a spus, in cadrul unui interviu dat la Digi24, ca peste 120.000 de ucraineni aflati in țara noastra vor putea profesa, in functie de…

- „Salut prezenta astazi (vineri - n.r.), la Bucuresti, a prim-ministrului Ucrainei, domnul Denys Shmyhal. Ma bucur sa ne vedem la scurt timp dupa convorbirea telefonica pe care am avut-o la 27 iunie imediat dupa preluarea mandatului de Prim-ministru al Romaniei. Asa cum am transmis si atunci, i-am spus…

- „Sa continuați sa luptați ca și pana acum. Aveți in spate aliați puternici - SUA, NATO și Uniunea Europeana și vecini precum Romania, pe care va puteți baza intotdeauna la greu”, i-a spus Marcel Ciolacu premierului Ucrainei, Denys Shmyhal, dupa care cei doi oficiali s-au imbrațișat.„Eu și guvernul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 11 august, ca se vor lua masuri prin care capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene sa creasca de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.„Am cazut de acord ca trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene in contextul…