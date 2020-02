Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a pus capat zvonurilor care il anunțau pe George Maior drept viitorul premier al Romaniei din partea PSD.”Nu il cunosc pe George Maior. Poate o sa il cunosc in viitor. Nu este o prioritate pentru PSD. Nu putem veni cu o propunere cu o persoana pe care nu o cunosc.”, a precizat…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a ințeles dorința președintelui Klaus Iohannis de a nominaliza un premier de la PNL, daca va pica actualul Guvern, insa arata ca PSD este pregatit pentru orice scenariu, inclusiv pentru alegeri anticipate.Citește și: SURSE - Lovitura…

- Liderul interimar social - democrat, Marcel Ciolacu a declarat, la Calarasi, ca liberalii confunda voturile lor cu voturile obtinute de presedintele Klaus Iohannis si ca incalca orice regula democratica si europeana incercand sa schimbe legea electorala "in timpul jocului". Ciolacu spune ca PSD va…

- Marcel Ciolacu a vorbit, duminica, despre o posibila asumare a raspunderii pe alegerile primarilor in doua tururi, el avertizand ca in acest caz PSD va depune moțiune de cenzura.„E posibil sa vina cu asumarea raspunderii pe tema alegerii primarilor in doua tururi. Categoric PSD va depune moțiune…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat vineri ca va propune Comitetului Executiv National al formatiunii, care va avea loc luni, ca la Congresul din februarie, viitoarea conducere a formatiunii sa fie aleasa pe baza de motiune, fiecare candidat urmand sa vina cu propria echipa si cu…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu a postat, luni dimineața, un mesaj pe Facebook in care mulțumește romanilor care au ieșit la vot. Președintele Camerei Deputaților face o scurta analiza a rezultatelor obținute de partidul pe care il reprezinta, pe care le considera dezastruoas. „Felicitari tuturor…

- Liderul social-democratilor din Alba, Ioan Dirzu, a declarat, duminica seara, dupa anuntarea exit-pollurilor, ca se astepta la un asemenea rezultat, fiind de parere ca Viorica Dancila va face "o surpriza foarte mare" in turul al doilea potrivit Agerpres. "Este un rezultat la care noi ne asteptam.…