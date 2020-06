Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara la Antena 3 ca, în calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, nu are la aceasta data nicio discutie institutionala pe tema prelungirii starii de alerta, potrivit Agerpres."În acest moment, eu nu am nicio discutie…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, nu are la aceasta data nicio discutie institutionala pe tema prelungirii starii de alerta. "In acest moment, eu nu am nicio discutie institutionala in ceea ce priveste prelungirea…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Marcel Ciolacu a comentat declaratiile facute de Nelu Tataru care a vorbit despre posibilitatea prelungirii starii de alerta. "Domnul ministru al Sanatatii a facut un anunt neserios. Nu anunti la televizor ca noi ne-am gandit ca vom prelungi starea…

- "Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate si buna-cuviinta, Marcel Ciolacu, pentru cine nu stie presedinte al PSD, cere demisia Guvernului pentru ca prim-ministrul a fumat in Palatul Victoria. Ceea ce face PSD acum se cheama, in limbaj simplu, ipocrizie. Domnul Ciolacu putea sa dea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine încheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, însa o decizie în acest sens trebuie luata de catre partid.Întrebat într-un interviu la Antena 3 daca…

- Senatorul PSD Niculae Badalau are o reactie suburbana la adresa deputatului PNL Florin Roman dupa ce acesta s-a referit la „manelele lui Badalu” in timpul unui discurs sustinut luni in Parlament. „Pentru ca m-a pomenit in delirul lui verbal, ma simt dator sa-i dau o replica in acelasi ton, pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, raspunde acuzațiilor formulate de președintele Klaus Iohannis in prima conferința de presa organizata de la inceputul pandemiei, in care a criticat in termeni duri Parlamentul și partidul social-democrat. Liderul PSD susține ca masurile luate de guvernul liberal au lasat…

- "In cel mai scurt timp o sa venim cu impozitarea pensiilor speciale. Nu o sa poata sa fie atacata la CCR, modificam Codul Fiscal. Nu este posibil sa ai pensia mai mare decat salariul.", a declarat Marcel Ciolacu. Liderul interimar al PSD s-a declarat nemulțumit și de OUG prin care romanii…