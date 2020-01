Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu crede ca moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Orban va trece, chiar daca în acest moment „matematic nu avem numarul de voturi”. „Am justificat de ce depunem aceasta moțiune, de ce strângem semnaturi de la PSD și UDMR, se încalca o…

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a decis ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi de scrutin. Reactia PSD a venit imediat, presedintele interimar, Marcel Ciolacu, anuntand depunerea unei motiuni de cenzura. The post…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara la B1 TV ca social-democrații nu au nicio ințelegere cu liberalii pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și daca trece moțiunea de cenzura atunci inseamna ca s-a format alta majoritate in Parlament de care președintele Klaus…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a convocat Comitet Executiv al PSD, pentru luni, pentru a stabili daca partidul va depune o sesizare la CCR sau o motiune de cenzura, dupa ce Guvernul si-a asumat raspunderea pe proiectul de lege privind bugetul de stat pentru 2020.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național.Citește…

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului daca vor fi schimbate legile electorale, dar nu va face acest demers dupa asumarea raspunderii Executivului pe modificarea legilor justitiei, OUG 51 privind transportul scolar si legea plafoanelor bugetare, a declarat marti, la RFI, presedintele…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca singura optiune a PSD fata de actualul guvern este motiunea de cenzura."Penitenciarele noastre nu corespund normelor europene si atunci in loc sa dam daune…