Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a organizat duminica o ședința cu mai mulți membri ai Guvernului. El a dezvaluit ca inainte de intalnire a vizitat un centru pentru batrani din capitala. Dupa vizita, premierul parea vizibil marcat de ceea ce a vazut și auzit, iar apoi a avut un discurs de o duritate fara precedent.„Astazi,…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut controale in toate centrele de ingrijire din Romania finanțate din bani publici, dupa ce autoritațile au descoperit peste 100 de batrani abuzați in camine de langa București, de cei care trebuiau sa ii ingrijeasca. „Este scandalos ca niște indivizi lipsiți de suflet…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat astazi ca s-a dispus un control al statului la toate caminele de batrani. "Am discutat cu doi ministri, cred ca se impune un control al statului roman la toate caminele de batrani.

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca Robert Negoita si Daniel Baluta sunt cei mai performanti primari de sector din municipiul Buzau.Ulterior, a revenit asupra declaratiei, explicand ca a gresit din cauza emotiilor si a soarelui puternic.Premierul a fost prezent vineri dimineata la deschiderea pentru…

- O femeie in varsta de de 62 de ani si un barbat, de 65 de ani, pasageri pe locurile din spate ale unui autoturism, au murit in urma unui accident care s-a produs luni seara in municipiul Giurgiu. Accidentul soldat cu doua victime s-a produs dupa ce autoturismul a parasit carosabilul și s-a rasturnat.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta duminica seara ca l-a contactat pe ambasadorul Ungariei la Bucuresti dupa ce, in cadrul vizitei private a presedintei Novak Katalin in tara noastra, „au fost lansate mesaje publice neadecvate”. Reactia MAE vine dupa ce cu o zi in urma presedinta Ungariei a postat…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a precizat ca deciziile judecatoresti trebuie respectate, fara exceptie, in contextul in care fostul presedinte al Exim Bank si cumnatul sau, Ionut Costea, a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare pentru coruptie. „Chiar si in momente complicate,…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat, joi seara, ca vineri va pleca la pelerinajul de Sumuleu Ciuc, cu bicicleta, informeaza news.ro."Se apropie un eveniment important pentru comunitatea noastra, pelerinajul de la Sumuleu Ciuc cu o traditie de peste 500 de ani. Maine, la ora 14, intentionez…