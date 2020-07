Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social-democratul cere totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie. „Ludovic Orban…

- În plina ascensiune a cazurilor de coronavirus, partidele politice se pregatesc de campanie electorala și strângere de semnaturi pentru susținerea candidaților. De altfel, Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat, vineri, ca partidele si candidatii independenti pot începe precampania…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca Parlamentul trebuie sa aprobe, pana pe 21 iunie, o lege care sa prevada atat prelungirea mandatului alesilor locali, cat si data alegerilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. El a adaugat, intr-o postare pe Facebook,…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, in acesta seara, instituțiile statului cu drept de control pentru a pune la punct un proiect pe Starea de Alerta.Ministere cu atribuții in zona de aparare sunt așteptate sa emita un punct de vedere pe proiect. Citește și: Mutare exploziva anunțata…