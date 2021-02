Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii au decis miercuri eliminarea pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Legea a fost votata in plenul reunit, dupa ce anterior a primit un raport de admitere cu amendamente. Plenul Parlamentului a adoptat, miercuri, 17 februarie, abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor si…

- Toți senatorii și deputații Uniunii Salvați Romania și-au inaintat demisiile inainte de finalul mandatului, pentru a nu beneficia de pensii speciale. De asemenea, Alianța USR PLUS solicita celorlalte partide parlamentare adoptarea proiectului de lege privind desființarea pensiilor parlamentarilor, proiect…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat joi, la HotNews LIVE, ca a existat o "intrecere socialista" pentru eliminarea pensiilor speciale, iar proiectul care a fost adoptat recent si care se afla in analiza CCR nu ar avea elemente de constitutionalitate. Ciolacu amesteca pensiile speciale cu…

- De ani de zile in jurul pensiilor speciale se poarta un razboi soldat fara nicio victima. Este vorba despre o mana de oameni, un fel de casta privilegiata care, dupa ce intra in pensie au venituri de 3-4 ori mai mari decat au fost salariile. Au fost depistate cazuri cand pensia era de 7 ori mai mare…

- Liderul PMP Eugen Tomac susține ca formațiunea va depune marți o solicitare prin care cere convocarea Birourilor Permanente și aducerea in plen a legii privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și primari. Reacția liderului PMP vine dupa ce Dan Barna a anunțat ca deputații…

- La o zi dupa ce Marcel Ciolacu a anunțat ca-și va depune demisia din funcția de parlamentar, pentru a nu beneficia de pensia speciala, toți reprezentanții USR au anunțat ca vor face același lucru. Conform PNL, gestul nu ar avea o mare relevanța și ar duce la de fapt la incasarea pensiei speciale, mai…

- Demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament și cea a senatorilor și deputaților USR nu rezolva problema pensiilor speciale, a declarat la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor.”Singura soluție echitabila și corecta daca vrem sa vorbim despre pensiile speciale este ștergerea, abrogarea tuturor…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca demisioneaza din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. „Voi demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala! La fel am facut și acum patru ani, la fel voi face și acum. Legea spune ca…