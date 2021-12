Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu nu ar avea nimic impotriva sa il lase pe Ciuca prim-ministru in locul lui daca intr-un an și jumatate, cat este mandatul de premier al lui Nicolae Ciuca in coaliția PSD – PNL – UDMR, Romania devine noul Dubai. Potrivit președintelui PSD, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca este „un om capabil”.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri seara, la Romania TV, ca Nicolae Ciuca este „un om capabil, un om care intelege exact in ce s-a aruncat si un om foarte responsabil” și ca acesta ar putea ramane premier si dupa un an si jumatate daca va face performanta, pentru ca asta „inseamna…

- Fostul presedinte PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Realitatea TV, ca Florin Citu isi merita soarta, si a aratat ca i-a spus cand a propus excluderea sa din partid ca in curand nu va mai fi nici premier si nici presedintele PNL, fiind sacrififcat de presedintele Klaus Iohannis. Orban a vorbit…

- La finalul ultimelor negocieri PNL-PSD-UDMR, Marcel Ciolacu a declarat presei ca discuțiile vor continua, dar saptamana viitoare vom avea cu siguranța un guvern plin. „Saptamana viitoare, Romania va avea un Guvern, pentru ca este o obligație, romanii nu mai au rabdare. Toți cei din coaliție sunt de…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat astazi ca discuțiile in privința premierului trebuie finalizate. Liderul PSD a explicat ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor solicita ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu i-a transmis lui…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, evita sa formeze o opinie legata de noua propunere de premier a liberalilor, Nicolae Ciuca. In schimb, președintele PSD lasa sa se ințeleaga faptul ca partidul pe care il reprezinta nu ar susține un guvern minoritar PNl – UDMR, așa cum se prefigureaza in prezent.…

- OFICIAL| Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila In cadrul celei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Dacian Ciolos a fost desemnat “in batjocura” candidat pentru functia de premier, iar despre președintel Iohannis a spus ca acesta este “rupt de realitate”. El a adaugat ca decizia corecta este un Guvern de “specialisti apolitici”, care sa gestioneze pandemia…