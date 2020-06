Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca alegerile locale si parlamentare vor avea loc atunci cand pericolul cauzat de pandemia de coronavirus va fi depasit si crede ca acest lucru se va intampla pana la sfarsitul anului. „Alegerile vor fi cand pericolul va fi depasit.…

- Victor Ponta a fost intrebat, joi, la Antena3, ce iși dorește: sa redevina prim-ministru, sa redevina președintele PSD sau/și președintele Romaniei? Iata ce a raspuns liderul Pro Romania. "Imi doresc sa candidez in 2024 la funcția de președinte al Romaniei. Și pana atunci vreau sa fiu liderul…

- "In momentul in care doamna Renate Weber a atacat legea starii de urgenta la CCR, CCR nu mai permite ca, in momentul acesta, cetatenii romani, chiar daca vin din zone rosii, sa intre in carantina. In cele trei zile de vid legislativ si in stare de alerta, noi nu mai putem duce oamenii direct in carantina…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la sediul central al partidului, dupa noile atacuri ale președintelui Klaus Iohannis la adresa social-democraților, ca Iohannis nu se mai comporta ca un șef de stat ci ca șeful PNL, ca prin criticile aduse CCR și Parlamentului „slabește democrația…

- Mihai Tudose il intreaba pe Cițu daca in momentul in care a fost desemnat nu știa de ”virusache”. Totuși, Tudose explica ca PSD trebuie sa voteze orice viitoare propunere de premier venita de la Klaus Iohannis pentru ca ”orice far este luminos, dupa Cițu”. ”Acum este timpul pentru responsabilitate…

- Liderul USR considera ca prin depunerea mandatului lui Florin Citu, cu nici jumatate de ora inainte de votul de investitura din Parlament, "am vazut niste lideri politici mici, meschini care au optat pentru un joc politicanist in fata unei decizii majore si ferme pe care o astepta intreaga tara".…

- Gabriela Firea a anunțat, duminica, faptul ca PSD va avea Congres in data de 21 martie, dar inca nu se știe daca va fi online sau video. Firea se gandește pana saptamana viitoare daca va candida sau nu pentru o funcție in partid, dupa un cometariu „magulitor” al lui Marcel Ciolacu.Citește…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca parlamentarii partidului vor vota cum le dicteaza constiinta la audierile ministrilor propusi in Cabinetul Citu, adaugand ca ii e greu sa creada ca un ministru care a avut pana acum de trei ori un vot negativ de la parlamentari va…