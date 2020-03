Marcel Ciolacu, despre cazul Sorinei Pintea în cătușe la spital: "Vela este responsabil de acel spectacol" "Inca suntem bolnavi. Trebuie cat mai devreme sa luam o atitudine clara și sa incepem sa recunoaștem ca pana acum am folosit astfel de cazuri in lupta politica. Ma bucur ca au ieșit ministrul Vela și ministrul Sanatații și au luat atitudine. Pot modifica normele de aplicare a legii, atat ministrul Justiției, cat și ministrul de Interne, și pot indrepta lucrurile repede. Cine face acest lucru la servici trebuie sa raspunda și cel puțin trebuie sa-și piarda locul de munca", a spus liderul PSD la Digi24.ro. "Trebuie sa devenim o țara normala, dar nu cu astfel de imagini si abuzuri", a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

