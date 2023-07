Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a precizat ca nu a apucat sa discute cu omologul din Austria, țara care se opune aderarii țarii noastre la Schengen, pe tema primirii in acest spațiu, „in perioada urmatoare”, fiind optimist, data fiind deschiderea celorlalte state.

- Germania sustine Romania pentru a deveni anul acesta membru cu drepturi depline al spatiului Schengen, a declarat, marti, cancelarul Olaf Scholz, transmite Agerpres, potrivit economica.net . „Germania sustine Romania pentru ca tara dumneavoastra sa devina anul acesta membru cu drepturi depline al spatiului…

- “Spania sprijina extinderea Schengen și exprimat acest lucru in ocazii numeroase, ultima oara in Consiliul JAI de la Luxemburg”, a declarat Excelența Sa Jose Antonio Hernandez Perez- Solorzano, ambasadorul Spaniei in Romania. Ambasadorul Spaniei a facut aceasta declarație la sediul Reprezentanței Comisiei…

- Ministrul Federal de Interne al Austriei, Gerhard Karner, aflat in vizita la Bucuresti, a declarat miercuri ca nu poate sa ofere o data privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen."Permiteti sa va repet mesajul pe care l-am transmis de ce nu am putut sa votez pe 8 decembrie pentru aderarea Romaniei…

- Drumul spre aderarea țarii noastre la Spațiul Schengen este presarat cu multe refuzuri. Ministrul austriac de Externe Alexander Schallenberg a spus recent ca Austria isi va mentine veto-ul fata de intrarea Bulgariei si Romaniei, pana cand va observa o „scadere sustinuta” a numarului celor care solicita…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri ca Romania isi leaga sperantele de aderare la Spatiul Schengen de presedintia spaniola a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua de la Suedia in luna iulie."Consiliul JAI se va intruni sub presedintia suedeza in luna iunie. Din iulie,…

- Ministrul austriac de Interne: Nu pot sa va ofer o data privind aderarea Romaniei la Schengen. Ministrul Federal de Interne al Austriei, Gerhard Kraner, aflat in vizita la Bucuresti, a declarat miercuri ca nu poate sa ofere o data privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. „Permiteti sa va repet…