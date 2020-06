Marcel Ciolacu de Ziua Copilului: La mulţi ani, supereroilor de mâine! Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, afirma ca in fiecare copil se afla "o multime de superputeri magice" - creativitate, curaj, bunatate, bucurie, iar ele pot fi activate daca, in jurul lor, copiii au are parte de iubire, caldura si sprijin. "In fiecare copil se afla o multime de superputeri magice: creativitate, curaj, bunatate, bucurie si multe altele. Iar fiecare copil isi poate activa aceste superputeri daca simte din jurul sau ca are parte de iubire, caldura si sprijin. Asa se nasc supereroii care vor salva mai tarziu lumea si o vor face mai buna! Asa se urmeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

