- “Oamenii obișnuiți nu vor plati niciun fel de taxe in plus”, spune premierul Marcel Ciolacu in discursul de asumare a proiectului privind masurile fiscale. El amintește și de cazul „Buzatu” și afirma ca va avea „toleranța zero fața de corupție”. „Repet, ca sa fie clar: oamenii obișnuiți nu vor plati…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca „oamenii obișnuiți” nu vor plati taxe suplimentare in urma aplicarii acestei legi. Citește și: Alina Bica, prima condamnata fugara care scapa de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca „oamenii obișnuiți” nu vor plati taxe suplimentare in urma aplicarii acestei legi.„Repet, ca sa fie clar: oamenii obișnuiți NU vor plati niciun…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se va elimina inclusiv posibilitatea de a plati la jumatate amenzile primite de la ANAF, in termen de 15 zile. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani,…

- Marcel Ciolacu admite ca exista discutii privind posibilitatea unor candidaturi pe liste comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor. Premierul a afirmat, marți, ca are o buna colaborare cu liberalii, dar a amintit si despre o serie de probleme din trecut. PSD si PNL vor da un singur candidat la alegerile…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a cerut, joi, un ritm mai sustinut din partea constructorilor care realizeaza proiecte de infrastructura feroviara, subliniind ca este firesc ca romanii sa doreasca sa mearga cu trenul, civilizat, ca in orice tara europeana.

- Aflat in vizita la Izvorani, premierul Marcel Ciolacu a declarat isi doreste ca politicul sa nu se implice in sport si nici in educatie si a anuntat ca s-a terminat perioada amatorismului si a oamenilor care isi dau cu parerea, iar specialistii si oamenii de sport trebuie sa se implice si sa creeze…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca 47 de dosare penale au fost deschise de catre organele de ancheta in urma controalelor efectuate in centrele de asistenta sociala pentru varstnici, copii si persoane cu dizabilitati. El a prezentat datele furnizate de catre Ministerul…