"Pentru a acoperi haosul provocat de noile restricții anunțate aseara, pentru a-și acoperi lipsa de soluții, liderii Coaliției au ieșit azi, in haita, sa spuna ca ”PSD e de vina!” pentru protestul de la metrou. O minciuna ordinara! Ceea ce se intampla la metrou nu are nicio legatura cu PSD, ci reprezinta doar o alta petarda a Coaliției. Ne inchid din nou in case, iau masuri fara nicio logica, inchid din nou școlile, nu au nicio soluție pentru a stopa in mod real pandemia, dar arunca vina pe PSD! Sunteți la putere sa guvernați, nu sa asistați! Terminați cu propaganda! Voi ați pus conducerea Metrorex…