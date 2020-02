Marcel Ciolacu, avertisment: "România se află în faţa unui pericol iminent provocat de coronavirus" "Romania se afla in fața unui pericol iminent provocat de coronavirus. Cred ca intram in alta etapa politica, e cazul ca toți politicienii sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri catre cetațeni" a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedinței conducerii partidului. Presedintele interimar al PSD a precizat ca pesediștii au discutat despre Congresul care este programat la finalul acestei saptamani, pe 29 februarie. "Am avut discuții și despre congres. Prioritatea PSD este acest pericol iminent care ne paște pe noi ca romani. (...) E o decizie luata, in cazul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

