- Consultantul politic Miron Mitrea a fost intrebat și despre faptul ca intalnirea dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta ar fi fost intermediata de Marian Neacșu, potrivit surselor Realitatea PLUS.„Nu știu ce vrea sa faca Marian Neacșu. A fost la Pro Romania o vreme, are o relație cu Victor Ponta. Și…

- Comitetul national pentru aderarea Romaniei la OCDE s-a reunit luni, la Palatul Victoria, sub conducerea premierului Marcel Ciolacu, pentru a evalua stadiul acestui proces si discutarea prioritatilor pentru perioada urmatoare. CITESTE SI Daniel Daianu intra tare dupa masurile draconice anunțate de…

- Premierul Ungariei Viktor Orban a vorbit sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tușnad, despre faptul ca Romania are un nou premier, ceea ce inseamna „o noua sansa”, remarcand ca, de cand este prim-ministru, Marcel Ciolacu este al 20-lea premier roman.„Romania are un premier nou. La mulți…

- Ultrașii din Peluza Sud Steaua au impanzit Bucureștiul cu mesaje de amenințare impotriva lui Gigi Becali. Galeria „militara” incearca sa blocheze venirea rivalei FCSB in Ghencea. FCSB este mai aproape ca niciodata sa pașeasca pe arena din Ghencea. Gigi Becali, sprijinit de premierul Marcel Ciolacu,…

- Marcel Ciolacu a declarat, marți, dupa o intalnire de lucru avuta cu Ligia Deca, ministrul Educației, ca trebuie sa se ia masuri pentru combaterea violenței in școli , și nu sa se acționeze dupa producerea unor eventuale incidente. In plus, premierul a tras un semnal de alarma in ceea ce privește creșterea…

- Premierul Republicii Moldova Dorin Recean se afla in vizita privata la Bucuresti in acest weekend avand programata o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, relateaza Deschide.md, citandu-l pe purtatorul de cuvant al sefului Executivului de la Chisinau. „Confirm ca domnul prim-ministru Dorin Recean are…

- Ieri, premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, odata cu terminarea grevei din Educatie, a venit momentul sa-si incheie mandatul de prim-ministru, iar dupa ce va merge la Palatul Cotroceni pentru formalizarea demersului, vor putea incepe procedurile pentru efectuarea rotativei guvernamentale, potrivit Agerpres…