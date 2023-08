Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica la Crevedia ca in urmatoarea perioada vor fi dispuse controale la toate statiile de carburanti si GPL din tara iar in cazul in care vor fi constatate neconformitati de natura a pune in pericol vieti omenesti, unitatile respective vor fi inchise. Prim-ministrul…

- In urma unei discutii cu primarul Sectorului 5 din Capitala, Ciolacu a aflat ca sunt aici 11 statii GPL care nu au autorizatii de constructie. Marcel Ciolacu a precizat ca un astfel de control a fost facut in Sectorul 5 al Capitalei, iar in urma controlului a reiesit ca sunt 11 statii GPL fara autorizatii.…

- Marcel Ciolacu anunța controale in toata țara la stațiile GPL: Am și eu sute de intrebari la care aștept raspunsuriPremierul Marcel Ciolacu și ministrul Catalin Predoiu au mers la Crevedia, la locul exploziilor devastatoare. Prim-ministrul anunța controale in toata țara la stațiile GPL "Am…

- Toate stațiile cu carburanți și de gaz petrolier lichefiat (GPL) din țara vor fi verificate de luni pentru a se stabili daca funcționeaza legal și daca reprezinta un pericol pentru populație, a anunțat duminica premierul Marcel Ciolacu intr-o vizita la Crevedia unde cu o zi inainte au avut loc mai multe…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Grecia unde participa la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de Guvern din sud-estul Europei si Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. „Am avut o discuție consistenta…

- Primarul Emil Boc a vorbit, vineri, despre proiectul Guvernului de reducere a cheltuielilor bugetare și de modificare a unor taxe și impozite. Fostul premier considera ca "este cea mai mare greșeala" daca Guvernul "se atinge de IT", impunand taxe in acest domeniu."Este cea mai mare greșeala daca…

- Mare atenție, șoferi! De astazi, 22 iunie 2023, incepe ridicarea mașinilor in Capitala. Anunțul a fost facut chiar de primarul Sectorului 2. CITESTE SI BREAKING NEWS Cum au ajuns marile hypermarketuri sa stranga Guvernul cu ușa: Ciolacu taie in carne vie (Surse) 12:40 341 Doliu in lumea automobilismului:…