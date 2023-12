Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi prelungite cele doua masuri fundamentale care au dus la scaderea inflației: plafonarea prețurilor la energie și gaze și plafonarea adaosurilor comerciale la cele 21 de categorii de alimente de baza, spune premierul Marcel Ciolacu: „Anul viitor, niciun roman nu va plati mai mult la facturi”.„Vom…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca securitatea energetica ramane o prioritate pentru Romania, iar cooperarea cu SUA in acest domeniu l-a transformat intr-unul dintre pilonii principali ai Parteneriatului Strategic. Acesta a mai spus ca indiferent de evoluțiile din plan internațional, Romania are…

- UPDATE 11:30 - CCR a respins sesizarea USR și a Forței Dreptei privind legea care prevede noile masuri fiscale.Este ziua decisiva pentru noile taxe! Magistrații de la Curtea Constituționala decid astazi daca proiectul care ar trebui sa acopere gaura de 42 de miliarde de lei de la bugetul de stat este…

- Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza cu inca 3 luni. Lista produselor va fi extinsa Guvernul va prelungi cu inca trei luni plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza, iar lista de produse va fi extinsa avand in vedere si perioada sarbatorilor de…

- Plafonarea prețurilor unor produse de baza se poate face prin ordonanța de urgența, sau printr-un acord cu comercianții. Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Agriculturii sa prezinte in aceasta saptamana decizia, iar lista produselor va fi extinsa. In tot acest timp, statisticile arata ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat la inceputul ședinței de guvern de joi ca schema de plafonare a prețurilor pentru alimentele de baza se va prelungi cel puțin pana la sfarșitul acestui an.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți ca Executivul va prelungi pana la finalul anului plafonarea tarifelor pentru polițele de asigurari auto obligatorii, aceasta urmand sa expire in data de 10 octombrie conform legislației actuale.Potrivit lui Ciolacu, in cazul in care nu s-ar fi prelungit plafonarea,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca Guvernul prelungeste, pana la finalul anului, plafonarea tarifelor RCA, el aratand ca este o masura justificata de faptul ca, daca nu continua plafonarea, vor creste tarifele in cea mai nepotrivita perioada, aceea a sarbatorilor de iarna.