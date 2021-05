Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus, dupa intalnirea cu premierul Florin Ciți pe tema PNRR, ca intre Guvern și Palatul Cotroceni exista o lipsa o lipsa de comunicare pe temele discutate la Bruxelles. "Sa-mi cer scuze ca e inflația 3,28 in Romania. Eu l-am intrebat pe domnul premier de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat, miercuri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) trebuie prezentat in Parlament si l-a acuzat pe ministrul Agriculturii, Lucian Oros, ca a mers nepregatit la discutiile de la Bruxelles pe tema proiectelor privind sistemul de irigatii. "PNRR…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a discutat marti cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, el afirmand ca, ''la cat de rau arata acum lucrurile'', premierul Florin Citu ''se va intoarce din nou cu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti seara, ca a discutat cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pentru a ”salva” PNRR, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au inteles importanta dialogului cu Partidul Social Democrat. ”La cat de rau arata acum lucrurile, premierul…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul

- Miercuri seara, de la Palatul Cotroceni, Maria Sa, Klaus Iohannis, a mai lansat o data Planul Național de Redresare și Reziliența. Il mai lansase și in 26 noiembrie 2020, cu zece zile inainte de alegerile parlamentare. Doar ca atunci n-a fost cu noroc. PNL a pierdut alegerile parlamentare, iar PNRR-ul…