Marcel Ciolacu a lesinat in timpul conferintei in care prezenta programul PSD de relansare a economiei. VIDEO Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat, duminica, in timpul conferinței de presa susținute la sediul PSD din Kiseleff. In imagini se vede cum Marcel Ciolacu incepe sa respire greu, iar mai apoi lesina. Cei aflati la sediu […] The post Marcel Ciolacu a leșinat in timpul unei conferințe de presa. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .