Un preot din Neamt a murit pe scaunul de spovedanie

Un preot din Neamt a plecat in lumea vesniciei sambata, 20 noiembrie 2021, in timpul spovedaniei.Parintele Dumitru Chiorbeja de la Parohia Dreptu, comuna Poiana Teiului, Protopopiatul Ceahlau, a plecat in lumea vesniciei in timp ce spovedea enoriasii, informeaza doxologia.ro.Dupa cum a relatat parintele… [citeste mai departe]