”Pentru cateva momente am ajuns in America lui 1860. Datorita unor oameni ca Adrian Curelea si Oana Paunescu, precum si unei talentate echipe de productie, care au reusit sa reproduca universul Razboiului Civil American in Bucuresti. Alaturi de doamna ambasador Kathleen F Kavalec si de doamna ministru , am mers pe platoul de filmare al miniseriei «The Gray House», care spune povestea femeilor care au influentat destinul Razboiului de secesiune”, a scris, duminica seara, pe Facebook, Marcel Bolos. Ministrul Finantelor afirma ca este vorba despre o productie pentru care au fost contractati peste…