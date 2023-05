Stiri pe aceeasi tema

- Sumele alocate din bugetul de stat pentru compensarea prețului la energie pentru IMM-uri și beneficiari prin Fondul de Tranziție Energetica ar putea fi decontate din fonduri UE, in valoare de pana la 500 milioane de euro. Un acord de principiu din partea Comisiei Europene in acest sens a fost obținut…

- Compensarea prețului la energie se face prin Fondul de tranziție, care se alimenteaza din supraimpozitul reglementat in Ordonanța 27. Cu toate astea, ministerele au constatat in ultimele luni ca sumele incasate in acel fond sunt mai mici decat necesarul de plata solicitat de furnizorii de energie.Secretarul…

- Astfel, potrivit actului normativ, in anul 2023, ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice au obligatia de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile si serviciile aprobate anul acesta, cu exceptia cheltuielilor din domeniul sanatatii si cel al educatiei. ”De la data intrarii in…

- UPDATE Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor publice, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Sunt sigur ca mare parte cunoasteti acest demers al Guvernului de a adopta o serie de masuri in vederea unei chibzuiri mai corecte, mai eficiente a banului…

- Anul școlar este pe cale sa se incheie mai devreme cu o luna, adica la sfarșitul lunii mai, daca profesorii vor declanșa greva generala, din cauza ca nu li se majoreaza salariile, așa cum li s-a promis. Dascalii sunt de-a dreptul revoltați, pentru ca s-a ajuns ca un profesor debutant, de exemplu, sa…

- Sindicaliștii din Cultura ies in strada. Potrivit unui comunicat al Blocului Național Sindical, joi, 6 aprilie incepand cu ora 11:00, va avea loc o noua acțiune de protest in vederea blocarii proiectului de Ordonanta de Urgenta privind Statutul lucratorului cultural. Impreuna cu Federatia Sindicatelor…

- In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care iși desfașoara in prezent activitatea in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, ca urmare…