Maratonul vaccinării, weekend-ul acesta, la sediul ANMCS Se va organiza un maraton al vaccinarii in perioada 28-30 mai, la sediul Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), din Splaiul Independentei nr. 202 A, Sector 6. Orice persoana va avea posibilitatea de a se vaccina impotriva COVID-19 fara programare. In cadrul maratonului se va administra serul Pfizer- BioNTech. Pentru persoanele care nu au implinit inca varsta de 18 ani, dar care doresc sa se vaccineze, este necesar acordul scris al unui parinte sau al tutorelui legal. Evenimentul debuteaza vineri, la ora 8:00, si se va desfasura non-stop, pana duminica, la ora 20:00.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

