Maratonul #NeamPornit #Protejați: 5 trasee turistice cu premii, destinate călătorilor responsabili Campania naționala de relansare a turismului #NeamPornit iși extinde comunitatea și anunța un nou parteneriat. Renumitul brand „Bere Chișinau” se alatura maratonului #NeamPornit #Protejați – o activitate importanta in cadrul acțiunii de promovare a turismului local și a calatoriilor responsabile. Acesta indeamna doritorii de a descoperi Moldova sa calatoreasca impreuna #mereuintreuprieteni pe traseele turistice sugerate. Regulamentul concursului și premiile oferite au fost anunțate la 25 august, intr-un eveniment online. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 aug - Sputnik. Președintele Igor Dodon a declarat astazi ca poziția lui ferma este ca alegerile prezidențiale trebuie sa aiba loc pe 1 noiembrie și ca scrutinul nu trebuie amanat. © Sputnik / Rodion Proca Igor Dodon a comentat protestul cu tractoare al agricultorilor Șeful statului…

- Kaufland lanseaza campania „Proaspat de acasa. Produs in Moldova”, care are ca scop susținerea și promovarea producatorilor autohtoni. In același timp, aceasta campanie reprezinta un gest de mulțumire pentru producatorii locali, care indiferent de provocarile și imprevizibilitatea cauzata de pandemia…

- Incepand cu 5 august, Kaufland lanseaza campania „Proaspat de acasa. Produs in Moldova”, care are ca scop susținerea și promovarea producatorilor autohtoni. In același timp, aceasta campanie reprezinta un gest de mulțumire pentru producatorii locali, care indiferent de provocarile și imprevizibilitatea…

- „Calatorești și caștigi!” este indemnul Campaniei naționale de relansare a turismului local #NeamPornit, care are tot mai mulți susținatori și o comunitate tot mai mare. Rețeaua de benzinarii Petrom Moldova se alatura Maratonului #NeamPornit #Protejați - o activitate importanta in cadrul acțiunii de…

- La cererea industriei turismului din Bulgaria, turiștii din Moldova, Serbia, Kuweit, Israel și Macedonia de Nord vor fi acceptați pe teritoriul țarii. La intrare in țara aceștea vor trebui sa prezinte un test PCR nu mai vechi de 72 de ore. Potrivit oficialilor bulgari, aceasta hotarire va ajuta seriot…

- PodcasturiStudiu: Moldovenii vor sa viziteze destinațiile turistice autohtone! Ce-i oprește totuși? 71% din moldoveni sunt interesați sa viziteze destinațiile turistice autohtone, arata datele unui sondaj realizat in cadrul campaniei naționale de relansare a turismului local #NeamPornit. Potrivit…

- In contextul situației epidemiologice, campania naționala de relansare a turismului #NeamPornit continua cu indemnul de a calatori in siguranța – #NeamPornit #Protejați. Agenția de Investiții a organizat un eveniment online pentru a promova modul de a calatori responsabil, dar și de a prezenta noi rezultate…

- Antreprenorii din industria turismului iși pot include locațiile in cea mai exhaustiva și interactiva harta digitala a locațiilor turistice de pe teritoriul țarii. In acest sens, trebuie sa completeze un chestionar care colecteaza informații pentru baza de date a harții. Acțiunea face parte din campania…