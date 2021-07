Stiri pe aceeasi tema

- In culturile arabe, chimenul este supranumit "samanța binecuvantarii" și se crede ca profetul Mohammed a spus ca semințele de chimen negru sunt un remediu pentru toate bolile, mai puțin pentru moarte.In urma unor studii efectuate, specialiștii susțin ca aceasta planta este printre puținele substanțe…

- Consumul de semințe de canepa este foarte benefic pentru sanatate. Canepa indiana este o specie care face parte din genul Cannabis, familia Cannabacea și este o planta aromatica. Despre canepa Canepa se cultiva in regiuni din India, Iran, Africa de Nord și America. Florile și mugurii conțin o substanța…

- Chives este o planta perena care face parte din aceeași familie cu ceapa și usturoiul. Este o leguma saraca in calorii, insa bogata in vitamine, minerale si antioxidanți.Planta de chives este folosita in numeroase rețete culinare. Ea este cultivata nu doar pentru aroma, ci și pentru multiplele beneficii…

- Uleiul de jojoba este un dar prețios al naturii. Conținutul ridicat de esteri de ceara face din jojoba o opțiune buna in cazul dermatozelor cu bariera cutanata alterata, cum ar fi: dermatita seboreica, dermatita eczematoasa și acneea. Jojoba are, de asemenea, un efect anti-inflamator dovedit, cu utilizari…

- "Momentele in care am stat inainte de competitie. Stateam si ma uitam la fetele care concurau deja. Si am zis ca este pacat sa nu ma bucur si eu de atmosfera aia. Pentru ca era o atmosfera linistita, primitoare. Cred ca as fi regretat foarte tare. Si am zis de ce nu. Ce nu te omoara, te face mai puternic",…

- Nuca de cocos este foarte apreciata in lumea intreaga, atat pentru gust, cat și pentru faptul ca este bogata in nutrienți. Nuca de cocos este folosita in multe feluri, atat in alimentație, cat și in industria cosmeticelor. Tocmai pentru ca este bogata in vitamine și minerale, dar și grasimi vegetale,…

- Gina Pistol a nascut pe 9 martie o fetița perfect sanatoasa . De atunci, proaspata mamica se concentreaza la creșterea micuței, dar și la stilul ei de viața. Are un regim alimentar bine pus la punct, așa ca in cinci saptamani a slabit 15 kilograme. La cinci saptamani și cateva zile de cand a nascut,…