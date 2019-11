Stiri pe aceeasi tema

- In perioada, 14-17 noiembrie, la Romexpo, Bucuresti are loc Targul de Turism al Romaniei. Consiliul Judetean (CJ) Maramures va fi prezent si la aceasta editie de toamna, asa cum a facut-o de fiecare data in ultimii ani. Targul de Turism al Romaniei isi propune promovarea zonelor de atractie turistica…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta ordinara din 29 octombrie participarea judetului la realizarea proiectului „Dor de Romania – Maramuresul si Diaspora”, proiect care va consta in organizarea unui eveniment complex la Milano (Italia), in luna noiembrie a acestui an. La proiectul pentru care…

- Astazi, in prima zi de Brumar, muzeul Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș i-a gazduit pe elevii clasei a VI-a B de la Școala Gimnaziala „Dr. Victor Babeș”, Baia Mare. Indrumați de catre dna.prof. diriginte Babiciu Silvia și dna. Dan Maria, parinte insoțitor, elevii au participat…

- In ședința ordinara a lunii octombrie condusa de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, alaturi de care s-au aflat vicepreședinții Ioan Doru Dancuș și George Moldovan, dar și secretarul județului, Aurica Todoran, consilierii județeni au fost de acord cu participarea instituției la realizarea…

- Anunț important de la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș.Incepand cu data de 29 octombrie 2019, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș TRECE LA ORA DE IARNA iar programul de vizitare va fi de marți pana duminica intre orele 9-16, ultima intrare fiind la ora 15.30.…

- In perioada 26 – 27 octombrie 2019, sub egida ”Bun de Maramureș” s-a desfașurat cea de a doua ediție a ”Targului de Sfantul Dumitru”. Evenimentul a avut ca locație Muzeul Satului – ”Satul din deal” și a fost organizat de Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Consiliul…

- Consiliul Judetean Maramures a anuntat rezultatul final la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale ”Liviu Borlan” Maramures. Astfel, singurul candidat inscris in cursa, Stefan Maris,…

- La o seara de neuitat sunt invitati iubitorii de muzica veche duminica, incepand cu ora 14.00. Asociația pentru Promovarea Istoriei și Artei Medievale „Lupus Dacus” in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș organizeaza Festivalul de muzica veche ” La obarșii”, proiect…