Stiri pe aceeasi tema

Cum vor sta elevii in banci cand se redeschid școlile. Cand vor fi stabilite regulile de distantare: Totul se va face printr-un ordin comun al MS si MEC Unitatie de invatamant din Romania vor…

Val de AER POLAR peste Romania: temperaturi de -20 de grade! Vezi unde se anunta ger cumplit Alerta de la meteorologi: urmeaza trei zile cu temperaturi extrem de scazute care ajung in unele…

Prima institutie din Romania care ii sanctioneaza pe cei care se opun vaccinarii. „Studentii care refuza sa se injecteze nu vor avea voie in spital" Anca Buzoianu, rectorul Universitații de…

Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile in Romania. Vezi lista restrictiilor, la noi in tara Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, in ședința de luni, hotararea prin…

Accident grav in Maramureș. O masina facuta praf. O persoana ranita in urma impactului Polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident…

Asta e lovitura suprema pentru toți cei care au cont la banca! Se intampla de pe 11 ianuarie Vestea pe care trebuie sa o știe toți romanii. Se intampla de la 11 ianuarie. Oferta de nerefuzat…

Dezvaluire de ultima ora : Vezi cat dureaza imunitatea dupa vaccinul anti-Covid Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. Romania va primi…