Maramureș: Un bărbat de 74 de ani a fost depistat în timp ce conducea fără permis pe drumurile publice Joi, politistii din Borsa au desfasurat o actiune privind identificarea conducatorilor auto care depasesc limita legala de viteza. In urma verificarilor efectuate, politistii au aplicat 26 de amenzi contraventionale majoritatea pentru depasirea limitei legale de viteza, in valoare de peste 10.000 de lei. Ca masura complementara s-a dispus retinerea unui certificat de inmatriculare și a unui set placuțe de inmatriculare. Totodata, politistii au constatat si o infractiune rutiera. In fapt, ieri, in jurul orei 16.30, politistii au oprit pentru verificari un autoturism condus de un barbat de 74 de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

