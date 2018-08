Stiri pe aceeasi tema

- Maine va avea loc ceremonia de inmormantare a celebrului taragotist roman Dumitru Farcas decedat ieri, la varsta de 80 de ani, in urma unui infarct.Acesta va fi inmormantat cu onoruri militare, in spatele casei parintesti din comuna Grosi, din Maramures. Autoritatile locale fac, deja, demersurile pentru…

- Taragotistul Dumitru Farcas va fi inmormantat joi, cu onoruri militare, in comuna natala Grosi, judetul Maramures. Trupul neinsufletit al artistului va fi depus intr-un cavou construit in spatele casei parintesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.Viceprimarul comunei Grosi, Gavril Ardusatan,…

- Taragotistul Dumitru Farcas va fi inmormantat joi, cu onoruri militare, in comuna natala Grosi, judetul Maramures. Trupul neinsufletit al artistului va fi depus intr-un cavou construit in spatele casei parintesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

