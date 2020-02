MARAMURES: Stratul de zapada masoara: pana la 20 cm la Vf. Iezer, 19 cm la Cavnic si 17 cm la Baiut

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitatii mixte si cu caracter de aversa, insotite pe arii restranse de descarcari electrice si mazariche, iar la munte a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost…

- Vremea s-a racit la munte, iar in rest a fost mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Temporar s-au semnalat precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost 5 l/mp, la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari…

- Vremea a fost frumoasa si mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat in general slab. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -10 grade Celsius. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice…

- Vremea a fost deosebit de calda. Cerul a fost variabil ziua, mai mult senin noaptea. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -2 grade Celsius si Cavnic -1 grad Celsius. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de…

- Vremea a fost deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost variabil, mai mult senin noaptea. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Cavnic si Targu Lapus -2 grade Celsius, Borsa -1 grad, Viseu de Sus 0 grade. Circulatia…

- Vremea a fost mai calda ieri in judet decat normalul termic al acestei perioada. Cerul a fost temporar noros, dar in cursul serii si al noptii a devenit senin. Vantul a prezentat local intensificari in zona inalta de munte. Cea mai scazuta temperatura s-a inregistrat la Targu Lapus -1 grad Celsius.…

- Vremea a fost calda, iar vantul a prezentat intensificari in zona montana inalta. Local a plouat, iar in zona montana inalta precipitatiile au fost mixte. Stratul de zapada este prezent doar in zona montana inalta si masoara pana la 4 cm, la Varful Iezer. Cel mai rece a fost in cursul noptii si in aceasta…

- Cerul a fost senin, dar, treptat, s-a innorat in cursul noptii. in Maramures. Nu au fost semnalate precipitatii. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus si Cavnic -6 grade Celsius. Vremea va fi inchisa astazi in judet. Pe arii extinse vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare. Izolat…