- Peste 80.000 de locuri de cazare din tara, pregatite pentru turisti de 1Mai si Paste, aproximativ jumatate fiind deja rezervate, a informat joi Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- Peisaje care iți taie respirația, obiective turistice unice și preparate gatite dupa rețete tradiționale. Sunt doar cateva dintre ingredientele cu care vor fi garnisite vacanțele de Paște, in pensiunile din nordul Mehedințiului.

- sursa foto: AstraZeneca Orice persoana care dorește sa se vaccineze anti-COVID se va putea prezenta fara programare la un centru in care se face imunizarea cu doze de la AstraZeneca și care are locuri libere și va fi vaccinata, a declarat, marți, pentru G4Media.ro , președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița.…

- Deși suntem in plin val 3 al pandemiei de coronavirus, mobilitatea romanilor este in creștere. Aceasta mobilitate pare ca va continua sa creasca, in contextul in care romanii și-au rezervat deja vacanțe și la munte și la mare, iar pentru mini-vacanța de Paște și 1 mai locurile sunt deja aproape complet…

- Inmulțirea cazurilor de infectare cu Covid-19 incepe sa puna din nou presiune pe sistemul medical. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetului National pentru Vaccinare (CNCAV) a transmis, sambata, ca toate cele 15.600 de locuri disponibile in Bucuresti pentru programarea persoanelor care vor sa se imunizeze au fost epuizate in numai trei ore.

- Pandemia de Covid-19 a lovit puternic in turismul global. Deși romanii s-au orientat spre destinații din țara, anul trecut au fost ocupate cu 15% mai puține locuri de cazare, comparativ cu 2019. In Bistrița-Nasaud, doar 14% dintre locurile de cazare disponibile in hoteluri și pensiuni au fost ocupate.…

- Aflat in scenariul rosu al pandemiei de COVID-19, orasul-statiune Vatra Dornei este plin de turisti, in weekend-ul 6-7 februarie, toate locurile de cazare fiind ocupate. Vremea este de partea celor care vor sa practice sporturile de iarna si sa se bucure de un spectaculos peisaj hibernal.