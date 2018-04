Stiri pe aceeasi tema

- Candidatura pe care si-a anuntat-o primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, la functia de presedinte al Forumului Democrat German din Romania (FDGR) - filiala Maramures este un punct de vedere personal si nu s-a pus aceasta problema in cadrul organizatiei, se precizeaza intr-un comunicat…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a anuntat, sambata, in fata a peste 1.000 de participanti la Zilele Comunitatii Germane- “Freamat de Primavara” din judetul Maramures, ca urmeaza sa-si depuna candidatura la functia de presedinte al filialei judetene a Forumului Democrat German (FDR).…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches si-a anuntat candidatura pentru presedintia filialei judetene a Forumului Democrat German Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a anuntat, sambata, in fata a peste 1.000 de participanti la Zilele Comunitatii Germane- „Freamat de Primavara”…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a anuntat, sambata, in fata a peste 1.000 de participanti la Zilele Comunitatii Germane- "Freamat de Primavara" din judetul Maramures, ca urmeaza sa-si depuna candidatura la functia de presedinte al filialei judetene a Forumului Democrat German (FDGR).…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a anuntat, sambata, in fata a peste 1.000 de participanti la Zilele Comunitatii Germane- "Freamat de Primavara" din judetul Maramures, ca urmeaza sa-si depuna candidatura la functia de presedinte al filialei judetene a Forumului Democrat German (FDR).…

- Catalin Chereches, primarul de la Baia Mare , a afirmat in direct la Antena 3 ca secretarul politic al Ambasadei SUA l-a vizitat la Baia Mare inainte de alegeri. Oficialul american ar fi fost foarte bine informat despre sansele fiecarei formatiuni politice si i-ar fi spus lui Chereches ca este la curent…

- Politistii din Vrancea au destructurat o retea de traficanti de droguri surprinsi in timp ce ridicau de la o firma de curierat peste 5 kilograme de cannabis. Aceeasi grupare a mai introdus in tara si anul trecut droguri fie pentru consum propriu fie pentru all vinde in Marea Britanie. Potrivit unui…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat. Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu…