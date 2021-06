Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 9 iunie, incepand cu ora 16.00, la Muzeul Satului de pe Dealul Florilor se va desfașura a V-a ediție a evenimentului „Claca de coasa”, organizat in acest an in parteneriat cu comuna Groșii Țibleșului. ”Prin acest demers ne propunem reconstituirea unui obicei stravechi intr-un mediu cum nu…

- Doua coduri de vreme rea pentru Brașov! Parte din județul nostru se afla sub cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica temporar accentuata, restul fiind sub cod galben, pana in data de 21 mai, ora 11.00. In Transilvania, Maramureș și zona deluroasa a Olteniei, Munteniei…

- Pentru ca luna mai e luna deschiderii, a relaxarii restricțiilor, ne bucuram sa va anunțam ca dupa o lunga perioada de pauza, la Muzeul Satului din Baia Mare se organizeaza din nou targ! Incepand cu vineri 21 mai, de ziua Sfinților Constantin și Elena și pana duminica, 23 mai, pe ulițele primitoare…

- Ozana Barabancea a izbucnit in lacrimi, in direct, la Antena Stars. Celebra jurata de la Te cunosc de undeva a fost copleșita de emoții, dezvaluind public ca in viața ei a avut loc astazi o premiera. Iata despre ce eveniment important este vorba! Motivul care a facut sa planga!

- Muzeul Satului situat la poalele Dealului Florilor din municipiul Baia Mare va fi redeschis publicului vizitator si turistilor, a informat, miercuri, responsabilul de comunicare al Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Alexandra Rus. "Evenimentul va fi marcat prin vernisajul expozitiei 'Plugul, temelia…

- Flavia Mihașan i-a facut o vizita emoționanta medicului care se ocupa de ea pe perioada sarcinii, monitorizand-o. Mereu transparenta cu fanii ei, fosta asistenta de televiziune de la „'Neatza cu Razvan și Dani” le-a dezvaluit internauților ce eveniment important a avut loc in viața ei, fiind insarcinata…

- Banca pentru Alimente Maramureș organizeaza o acțiune inedita la Muzeul Satului din Baia Mare. Mai exact, cu mic, cu mare, sunteți așteptați sa veniți sa dați viața gradinilor din jurul minunatelor casuțe situate in satul din inima orașului. „Ne adresam in special familiilor cu copii care doresc sa…

- Astazi are loc un eveniment important in viața Adelei Popescu. Frumoasa actrița și-a luat admiratorii prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, dezvaluindu-le pentru ce s-a pregatit. Iata așadar ce anunț uimitor a facut partenera de viața a lui Radu Valcan pe rețelele de socializare!