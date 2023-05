Maramureș: Accident mortal produs pe D.J. 186. O femeie a murit în urma impactului Ieri, 10 mai, la ora 18.43, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs pe D.J. 186 in localitatea Rozavlea. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un motociclu condus dinspre Stramtura inspre Șieu, de catre un tanar de 19 ani din Rozavlea, a surprins și accidentat o femeie de 73 de ani din localitate. Aceasta se afla in traversarea parții carosabile in calitate de pieton. In urma impactului a rezultat decesul femeii. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit faptul ca tanarul nu deține permis de conducere corespunzator… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

