- DEFINITIV… Condamnat, in prima instanța, la 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, Eduard Ciocoiu, fiul grefierei de la Barlad, reușește sa obțina, la Curtea de Apel Iași, o pedeapsa ceva mai mica. Astfel, judecatorii ieșeni au scazut…

- SENTINȚA… Magistrații Curții de Apel Iași au decis condamnarea la inchisoare cu suspendare a ambulanțierului barladean trimis in judecata pentru trafic de influența. Instanța a decis condamnarea acestuia la 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere…

- NOROCOȘI… Condamnați de Judecatoria Barlad la inchisoare cu executare, cei patru zmei care, in 2020, s-au luat la tranta cu polițiștii locali barladeni, reușesc sa convinga instanța de apel ca nu merita sa stea dupa gratii. Magistrații Curții de Apel Iași au decis sa-i condamne la inchisoare cu suspendare…

- DECIZIE DEFINITIVA… Magistrații Curții de Apel Iași au dat verdictul in dosarul in care trei indivizi din comuna Ghermanești au fost trimiși in judecata pentru tentativa de omor. Instanța a decis condamnarea acestora la 7 ani și 2 luni de inchisoare cu executare. In schimb, au micșorat cuantumul daunelor…

- MANDAT… In cadrul activitatilor operative desfasurate zilele trecute, polițiștii Serviciului Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale,…

- DUPA GRATII… Condamnat, in prima instanța, la 18 ani de detenție, dupa ce a fost gasit vinovat de omor, Neculai Vicol, un recidivist de 45 de ani din Țuțcani, comuna Malușteni, reușește sa scape cu o pedeapsa ceva mai blanda, dupa recurs. Magistrații Curții de Apel Iași au decis micșorarea pedepsei,…

- Fulgy de la Clejani trebuie sa plateasca scump pentru trecutul lui. Instanța a decis sa-l condamne pe fiul Clejanilor la doi ani cu suspendare și sa achite daune in valoare de 10.000 de lei. Judecatorii au decis azi, 21 aprilie, sa-l condamne pe Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani la…

- Suspectul dublului asasinat de pe Moara de Vant ramane dupa gratii. Judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au respins contestația formulata de studentul canadian de origine marocana, Ahmed Sami El Bourkardi. Reamintim ca la mijlocul lunii decembrie 2021, oamenii legii din Iași au fost anunțați de…