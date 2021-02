Stiri pe aceeasi tema

- Mara Mares a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES. Tot in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului a fost numit, printr-o…

- Vass Levente a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata marti in Monitorul Oficial. Florin Citu a decis, totodata, eliberarea lui Ionel Oprea din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. AGERPRES/(AS…

- Peter-Janos Makkai a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial. Tot vineri, seful Executivului a decis eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii…

- Premierul Florin Citu a decis numirea in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului a lui Paul-Marian Stefanescu, decizia fiind publicata, luni, in Monitorul Oficial. Seful Executivului l-a numit, de asemenea, pe Victor Florin Dumitriu in functia de consilier de…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…

- Sabin Sarmas a fost eliberat, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei. Decizia de eliberare din functie a fost semnata de premierul Florin Citu si publicata joi in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru,…

- Sebastian Ioan Burduja a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, printr-o decizie a prim-ministrului interimar Nicolae Ciuca publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului interimar, Cristina-Daria Buzasu-Enache…