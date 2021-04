Mara Bănică s-a căsătorit. Cum arată verighetele perechii Jurnalista Mara Banica (44 de ani) și iubitul ei s-au casatorit. Perechea s-a logodit in luna iunie a anului trecut. Actuala relație a jurnalistei a urmat uneia de 5 ani. Dupa respectiva desparțire, Mara a luat decizia de a nu dezvalui informații despre actualul ei partener de viața. „Nu vreau sa il arat deloc. Și nu iși dorește nici el. Suntem de un an și ceva impreuna. E o relație frumoasa, este un om cu care ma potrivesc și cu care ma ințeleg foarte bine”, spunea Mara Banica in 2020. Mara Banica s-a casatorit. Cum arata verighetele perechii In mediul online, Mara a dezvaluit miercuri, 31 martie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

