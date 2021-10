Stiri pe aceeasi tema

- Primii patru pacienți in stare grava, infectați cu noul coronavirus, au fost deja internați in secția ATI a Spitalului Modular de la Lețcani. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, a declarat ca pe parcursul nopții stocatorul de oxigen a fost umplut, in cursul dimineții s-au…

- Spitalul Modular de la Letcani, judetul Iasi, a operationalizat miercuri 24 de paturi ATI, sub coordonarea colonelului medic Daniel Ionut Derioiu, a informat Ministerul Apararii Nationale. Potrivit MApN, primii sase pacienti au fost programati sa soseasca in unitatea medicala miercuri dupa-amiaza. Pentru…

- Spitalul mobil de la Letcani s-a redeschis in sfarsit. Primii 10 pacienti sunt internati in aceste momente, a anuntat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi. Cinci dintre ei, cu forme medii dar cu necesar de oxigen, au fost transferati de la UPU a Spitalului Clinic "Sfantul Spiridon", a declarat Prof.univ.dr.…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Digi24 Din pacate, șapte pacienți dintre cei internați au decedat. Citește și: Incendiu la secția ATI a Spitalului de boli infecțioase din Constanța/…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a informat ca in spitalele suport COVID-19 din judet erau ocupate, duminica dimineata, 116 paturi, dintre care 18 la ATI, trei fiind la terapia intensiva de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” Iasi. Potrivit sursei citate, in momentul de fata sunt libere doar…

- Trei asistenți de la Spitalul Județean Suceava au fost confirmați cu varianta Delta a COVID-19. Doi dintre ei, soț și soție, angajați ai UPU Suceava, sunt vaccinați și s-au intors recent dintr-o vacanța in Bulgaria. Cea de-a treia persoana, care lucreaza la farmacia spitalului, este nevaccinata, trecuse…