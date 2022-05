Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu un deficit major de militari rezervisti, Ministerul Apararii Nationale pregateste un proiect de lege pentru cei care doresc sa faca stagiul militar in mod voluntar. Proiectul ar putea fi lansat in aproximativ o luna.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anuntat, sambata seara, ca pregateste un proiect de lege pentru cei care doresc sa faca stagiu militar in mod voluntar. Proiectul ar putea fi lansat in aproximativ o luna, iar cei care se vor inscrie in acest program vor fi remunerati si li se vor asigura…

- MApN: Singura situație in care armata devine obligatorie in Romania. Mesaj pentru clarificarea zvonurilor legate de inrolare In ultimele zile in Romania au circulat noi informații legate de incorporarea romanilor, care au provocat panica in populație, iar Ministerul Apararii Naționale s-a vazut nevoit…

- Contraamiralul de flotila in rezerva Tiberiu Frațila, fost șef al Direcției personal și mobilizare din Ministerul Apararii Naționale, a explicat o serie de aspecte de ordin tactic ce vizeaza conflictul armat din Ucraina, facand totodata lumina asupra...

- Avand in vedere situația generata de razboiul din Ucraina, autoritațile din țara noastra vor sa modifice și sa completeze legislația privind apararea naționala, astfel incat Romania sa fie pregatita in cazul apariției unor situații cu impact asupra securitații naționale.

- Tensiunile și ingrijorarile generate de o posibila invazie a Rusiei in Ucraina au crescut și interesul romanilor fața de ce ar presupune și care ar fi consecințele unui posibil conflict militar la doi pași de Romania. Implicit, romanii și-au adus aminte de armata și cine ar putea sa ne apere. In spațiul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat marti un decret care prevede renuntarea la stagiul militar obligatoriu in Ucraina de la 1 ianuarie 2024 si tranzitia armatei ucrainene la una alcatuita din militari profesionisti, informeaza agentia de presa ukrinform.net.