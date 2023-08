Stiri pe aceeasi tema

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- Sase victime ale exploziei care s-a produs, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia vor fi transportate la spital in Bucuresti cu arsuri „considerabile” pe suprafata corpului, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Misiune umanitara de transport aerian O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat miercuri, 28 iunie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a efectua o misiune de transport umanitar…

- Un pacient care a suferit arsuri pe aproape jumatate din suprafata corpului este transportat, sambata, in Germania, cu o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane.”O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat sambata, 24 iunie, din Baza…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat, sambata, 24 iunie, din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar, catre Lubeck (Germania), al unui pacient diagnosticat cu arsuri pe aproximativ 45% din suprafata…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat sambata, 24 iunie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni Lubeck Germania…

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat sambata, 24 iunie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgența, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni