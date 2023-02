Stiri pe aceeasi tema

- Un militar din cadrul Fortelor Aeriene Romane a decedat marti, in Baza 57 Mihail Kogalniceanu, acesta fiind gasit de colegi in patul sau, in stare de inconstienta. ”Un gradat profesionist din cadrul Fortelor Aeriene Romane a decedat, marti, 14 februarie, in Baza 57 Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.…

- Un militar din cadrul Fortelor Aeriene Romane a decedat marti, in Baza 57 Mihail Kogalniceanu, acesta fiind gasit de colegi in patul sau, in stare de inconstienta, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un militar din cadrul Forțelor Aeriene Romane a decedat marti, in Baza 57 Mihail Kogalniceanu, acesta fiind gasit de colegi in patul sau, in stare de inconstienta. ”Un gradat profesionist din cadrul Fortelor Aeriene Romane a decedat, marti, 14 februarie, in Baza 57 Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.…

- Eveniment tragic la Baza Militara de la Mihail Kogalniceanu, care s a soldat cu decesul unui barbat. Mai precis, este vorba de M.P., capitan la unitatea din Turnu Magurele, genist, aflat in prima sa zi la baza militara din judetul Constanta. Avea doar 43 de ani si era din Bucuresti.La fata locului s…

- La Poligonul „Smardan”, situat la mica distanța de Galați, se desfașoara incepand de pe data de 15 ianuarie un amplu exercițiu militar al NATO, la care participa sute de militari din Batalionul 1, Regimentul 26 al Infanteriei „US Army”, care se antreneaza impreuna cu militarii de la Batalionul 300 Infanterie…

- Aeronave Eurofighter Typhoon si CF-18 Hornet au aterizat in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si in Baza 86 Aeriana de la Borcea. Detasamentul italian, format din aproximativ 150 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, impreuna…

- Aeronave Eurofighter Typhoon si CF-18 Hornet au aterizat vineri, 25 noiembrie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si in Baza 86 Aeriana de la Borcea (județul Calarași), anunța Forțele Aeriene Romane, pe pagina oficiala de Facebook. Detasamentul italian, format din aproximativ…

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene au ajuns, vineri, la Mihail Kogalniceanu, urmand sa execute, timp de sase luni, misiuni de Politie Aeriana Intarita. Totodata, sase aeronave CF-18 Hornet ale Fortelor Aeriene Spaniole au aterizat la Borcea, pentru misiuni de Vigilenta…