Stiri pe aceeasi tema

- MApN anunța ca luni, de sarbatoarea Sfantului Andrei, ocrotitorul Romaniei, incepand cu ora 12,00, va avea loc ceremonialul militar si religios de resfintire a Crucii comemorative a Eroilor romani din Primul...

- A inceput operațiunea de plantare a 775 de stejari in Parcul Crang.Inițiativa a fost gandita in memoria celor 775 de eroi din Regimentul 48 Infanterie Buzau, cazuți in Primul Razboi Mondial.Plantarea se va incheia de Ziua Naționala, cand sunt așteptate sa participe și rude ale eroilor militari. “A inceput…

- Cea mai cunoscuta opera a celui mai important sculptor roman din toate timpurile, Constantin Brancusi, a fost inaugurata la 27 octombrie 1938, la Targu Jiu."Coloana infinitului" face parte dintr un complex monumental intitulat "Calea eroilor", fiind una dintre realizarile cele mai cunoscute ale artei…

- Nicolae Ionel Ciuca, ministrul Apararii Nationale, a transmis un mesaj militarilor, de Ziua Armatei Romane, sarbatorita in fiecare pe an pe data de 25 octombrie."Ministerul Apararii Nationale nu isi va uita niciodata eroii si va avea intotdeauna grija de familiile lor, dar si de ranitii nostrildquo;,…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat duminica, sa intervina de doua ori in doar cateva ore pentru salvarea a doua persoane accidentate pe munte. Prima intervenție a elicopterului SMURD al Inspectoratului General de Aviație Targu Mureș fost realizata in zona Lacului Balea pentru salvarea unui barbat accidentat.…

- Violeta Stoica Unul dintre cele mai cunoscute monumente inchinate eroilor neamului romanesc – Crucea Eroilor de pe Varful Caraiman – aflat acum intr-un amplu proces de restaurare, a fost luminat luni seara, la 92 de ani de la inaugurare și chiar de sarbatoarea religioasa a Inalțarii Sfintei Cruci! Pe…

- COMUNICAT DE PRESA CU PRIVIRE LA PETITIILE REFERITOARE LA TEHNOLOGIA 5G In ceea ce priveste petitiile ce vizeaza aspecte legate de dezbaterea organizata in data de 24 august 2020 referitoare la Proiectul de Lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii…

- Ceremonia a fost organizata de Primaria Tutrakan, cu participarea Marinei Militare din Bulgaria, a Bisericii Ortodoxe Bulgare si a oficialitatilor din Bulgaria. A avut loc la Turtucaia azi Tutrakan, in Bulgaria ceremonia de comemorare a eroilor cazuti in luptele din Primul Razboi Mondial.Au murit aproximativ…