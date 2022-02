Stiri pe aceeasi tema

- MApN atrage atenția: Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetațenii romani și ale mobilizarii rezerviștilor sunt false și circula in spațiul public, in special in mediul online, de foarte multa vreme. „In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea nr.…

- MApN atenționeaza ref. informațiile false privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu Ministerului Apararii Nationale a transmis urmatorul mesaj: „Atenție la informațiile false! Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetațenii romani și ale mobilizarii rezerviștilor…

- Ministerul Apararii a transmis, joi, ca tema reintroducerii serviciului militar obligatoriu este falsa, iar reluarea incorporarilor se poate face doar in stare de razboi, in stare de alerta sau pe timpul starii de asediu, Romania nefiind in niciuna dintre aceste situatii, anunța news.ro. Fii…

- Atenție la informațiile false! Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetațenii romani și ale mobilizarii rezerviștilor sunt false și circula in spațiul public, in special in mediul online, de foarte multa vreme. In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea…

- Mesajele care circula mai ales pe diverse rețele de socializare legate de o posibila incorporarea obligatorie a romanilor cu varste cuprinse intre 20 și 35 de ani sunt false, avertizeaza Ministerul Apararii Naționale (MApN), intr-o postare pe FB. In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat…

- Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetațenii romani și ale mobilizarii rezerviștilor sunt false și circula in spațiul public, in special in mediul online, de foarte multa vreme. In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea nr. 395 din 16 decembrie 2005.…

- Ministerul Apararii Nationale atrage atentia tuturor sa nu pice in capcana unor fake news. In ultima vreme, in contextul situatiei din Ucraina au aparut mai multe informatii referitoare la reintroducerea serviciului militar obligatoriu, informatii pe care MApN nu le confirma. "Atentie la informatiile…

- VIDEO: Atenție la clipurile cu coloane militare, devenite virale in contextul crizei de la granița cu Ucraina. Precizarile MApN Ministerul Apararii Naționale a postat pe contul de Facebook al instituției o serie de precizari legate de clipurile care circula in mediul online și care prezinta mișcari…