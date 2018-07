Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 190 militari cu 15 mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta, in judetele Bacau, Brasov, Buzau si Covasna, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi…

- Peste 190 militari cu 15 mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta, in judetele Bacau, Brasov, Buzau si Covasna, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, care a inspectat duminica localitatile din judetul Covasna afectate de inundatiile din ultimele zile, a declarat ca in toate zonele din tara pe care le-a vizitat zilele acestea a constatat ca cetatenii s-au mobilizat si au intervenit…

- Ministerul Afacerilor Interne a distribuit in zonele afectate de fenomenele meteorologice alimente si alte produse necesare persoanelor evacuate din zonele inundate sau cu potential inundabil.Alimentele si produsele de stricta necesitate au fost distribuite in judetele Bacau, Buzau, Covasna si Neamt.In…

- Ploile abundente care au cazut in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii au afectat 60 de localitati din 14 judete, sute de curti si zeci de case, dar si subsoluri, precum si patru obiective socio-economice fiind inundate, mai multe masini - blocate, iar doua persoane evacuate. Potrivit unui bilant…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru 9 judete din centrul tarii, valabila miercuri, de la ora 9.00 la 23.00. De asemenea, meteorologii au emis si un cod galben de ploi torentiale, valabil tot miercuri, informeaza Mediafax.Codul…