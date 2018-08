Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) retiparirea in totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a. In acest caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care isi rezerva dreptul de a ii actiona in instanta pe cei vinovati pentru daunele…

