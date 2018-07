Celebrul pugilist filipinez a revenit pe ring cu o victorie prin KO tehnic, la aproape 40 de ani, Pacquaio si-a recuperat trofeul la categoria welter, versiunea WBA, dupa ce l-a trimis la podea pe detinatorul centurii, argentinianul Lucas Matthyse. In fata a peste 15.000 de spectatori din Axiata Arena – Kuala Lumpur, Paquaio a castigat […] Manny Pacquaio si-a luat inapoi titlul mondial is a post from: Ziarul National