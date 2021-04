Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre barbații care ar fost luat in toamna de pe strada, de mai mulți agenți din Capitala și dus la marginea orașului, unde ar fi fost batut cu cruzime și umilit a fost gasit mort in locuința unui cunoscut, informeaza STIRILE PROTV. Moartea barbatului de 39 de ani este considerata suspecta.…

- Au fost violențe in Marea Britanie, la Bristol, unde o demonstrație impotriva unui proiect de lege pentru intarirea puterilor poliției a degenerat. Șase ofițeri au fost raniți grav in urma confruntarii cu protestatarii.

- Noi scene de violenta in Capitala Greciei. Cel putin patru politisti au fost raniti marti seara dupa ce au fost atacati cu pietre si cocktailuri Molotov in timpul unui protest de amploare impotriva brutalitații oamenilor legii.

- Trei politisti au fost raniti marti seara in ciocniri violente izbucnite intr-un cartier al Atenei pe marginea unei manifestatii a 5.000 de persoane impotriva "exceselor politiei", a anuntat politia greaca, citata de ANA si France Presse, conform AGERPRES. Potrivit unui fotograf AFP, ciocnirile…

- Zeci de mii de birmanezi au manifestat duminica pe teritoriul Myanmarului impotriva loviturii de stat care a inlaturat-o de la putere pe Aung San Suu Kyi. Acestea sunt cele mai ample manifestatii de dupa revolta populara din 2007, potrivit Reuters. La Rangoon, protestatarii, circa 100.000 potrivit unor…

- Un barbat a murit, iar alti doi au fost raniti, sambata seara, si au fost transportati la spital, dupa un conflict spontan aparut in orasul Babadag in care au fost implicate sapte persoane, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea. Cei sapte barbati, cu varste intre 16 si 52 de ani,…

- Cel puțin 32 de persoane au fost ucise in atentatul sinucigaș dintr-o piața din centrul Bagdadului, a declarat joi Ministerul Sanatații irakian, citat de DPA. Alte 110 persoane au fost ranite in cel mai grav atentat din ultimii 3 ani din capitala Irakului, potrivit Mediafax. Bilanțul actualizat…

- Trei persoane au decedat din cauza unor ”urgente medicale” in timpul violentelor care au avut loc miercuri in zona Capitoliului, a anuntat seful Politiei Districtului Columbia, Robert Contee, citat de CNN. Acestora li se adauga femeia care a fost impuscata in cladirea Capitoliului si care a decedat…